التحالف الدولي لمحاربة داعش: قواتنا لم تضرب ولم تشارك في ضرب مواقع في العراق

أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش بأن قواته لم تضرب ولم تشارك في ضرب مواقع في العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنّ الولايات المتحدة "لم تنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.

ولفتت القيادة الاميركية الى انها "على علم بمعلومات تزعم أنّ الولايات المتحدة نفّذت غارات جوّية في العراق اليوم. هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى "القصف" الذي استهدف قاعدة عسكريّة في وسط العراق.