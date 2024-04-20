«الناتو» يعتزم إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع أزمة عبر تقنية الفيديو مع وزراء دفاع الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلفاء «الناتو» سيقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، إن «الناتو» وضع خطة تفصيلية بالإمكانيات الموجودة من دول الحلف التي يمكن منحها لأوكرانيا.

وأشار الأمين العام للحلف أيضاً إلى أن «حلفاء عدة قدموا التزامات ملموسة» بإرسال مزيد من أسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ورفض ستولتنبرغ الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول «القدرات الحالية» التي حُدِّدَت بدعوى أن هذه معلومات سرية.

لكنه قال إن «الخرائط التفصيلية تؤكد أن هناك أنظمة، بما في ذلك أنظمة باتريوت، متاحة لتقديمها إلى أوكرانيا».

وجرى عقد اجتماع الناتو بناء على طلب زيلينسكي في ظل قلق أوكرانيا بشأن ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على خط المواجهة في مواجهة الضغط العسكري الروسي المتزايد.