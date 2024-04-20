وزير الدفاع الاسرائيلي بحث في اتصال مع نظيره الأميركي خفض التصعيد وإدخال المساعدات لغزة ومسألة رفح

افادت الاذاعة الاسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بحث في اتصال مع نظيره الأميركي لويد أوستن خفض التصعيد وإدخال المساعدات لغزة ومسألة رفح".

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