الدفاع الروسية تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية فوق 8 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية".
واوضحت في بيان، انه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت "دمرت أنظمة الدفاع الجوي خمسين مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلغورود، و10 في بريانسك و8 في كورسك و2 في تولا وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوغا وموسكو".
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