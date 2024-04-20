شكرا لقرائتكم خبر عن 73.6%.. انخفاض معدل استخدام القدرة الصناعية بالصين في أول العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل استخدام القدرة الصناعية في الصين 6ر73% في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 7ر0 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء.

الصناعات الصينية

وذكرت البيانات، التي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه من بين التصنيفات الصناعية الرئيسية الثلاثة، بلغ معدل الاستخدام في قطاع التعدين 75%، وفي قطاع الصناعات التحويلية 8ر73%، وفي القطاع المسؤول عن إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 3ر71%.وفيما يتعلق بالصناعات الرئيسية، سجلت صناعات تعدين الفحم وغسله، وتصنيع الأغذية، والمنسوجات معدلات استخدام بلغت 6ر71%، و1ر69%و78% على الترتيب.وسجلت قطاعات أخرى، بينها تصنيع المعدات العامة وتصنيع السيارات وكذلك أجهزة الكمبيوتر والمعلومات والمعدات الإلكترونية الأخرى معدلات 2ر78%و9ر64% و7ر78% على الترتيب، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء.ويشير استخدام القدرة الصناعية إلى نسبة الإنتاج الفعلي إلى القدرة الإنتاجية.وتصدر السلطات الإحصائية الحكومية بيانات معدل الاستخدام بناء على مسوحات تغطي حوالي 110 آلاف شركة في أنحاء الصين، ويتم إصدار البيانات على أساس ربعي.