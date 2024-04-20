العدوان على غزة.. حصيلة الشهداء تتجاوز 34 ألفا والاحتلال يمهد لتهجير مليون فلسطيني من رفح

المنامة - ياسر ابراهيم - يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ196على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فيما وصلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة.



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيداً و63 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة في تقريرها اليومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34.012 شهيداً و76.833 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



في الأثناء نقل موقع إيه بي سي نيوز الأميركي، عن مصدر إسرائيلي، قوله إن إسرائيل أحرزت تقدمًا كبيرًا في الاستعدادات لإجلاء نحو مليون مدني من رفح المكتظة بالنازحين قبل الهجوم البري على المدينة الواقعة جنوبيّ قطاع غزة.



وأشار إلى أن الاستعدادات مستمرة منذ أكثر من شهر، وتضمنت عدة أمور، من بينها إصلاح أنابيب المياه والصرف الصحي ونصب آلاف الخيام.



في السياق، قال البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ناقشوا اليوم المخاوف الأميركية بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح، وهي مخاوف وافقت إسرائيل على أخذها بالاعتبار ومناقشتها بشكل أكبر، مضيفاً أن المسؤولين سيجتمعون مجدداً قريباً.



وأضاف البيت الأبيض في بيان: "اتفق الجانبان على الهدف المشترك المتمثل بهزيمة حماس في رفح". وتابع قائلاً إن الاجتماع ضمّ المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية، وعقده مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.



مدينة غزة تواجه شبح العطش

أشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إلى أن مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تتهدد المواطنين، تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم، وتتمثل في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ أسبوعين، بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية.



وقال إن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه، لا سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط "ميكروت" منذ بداية العدوان، وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.



وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية، للتحرك العاجل لإسناد البلديات، وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها، لا سيما في ظل العبء الكبير الملقى عليها حالياً في خدمة المواطنين، وإيصال الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها المياه.



المصدر: وكالات