غزة..ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و49 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفا و49 شهيدا و76 ألفا و901 مصاب.



جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي تنشره الوزارة عن "عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 197 على قطاع غزة".



وقالت الوزارة إن إسرائيل ارتكبت "4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و68 إصابة".



وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وذكرت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34049 شهيدا و76901 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



الأناضول

