لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 187 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 187 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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