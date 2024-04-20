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وزير خارجية تركيا: متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا تعمل مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.

وتابع وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري: "متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا، وننسق مع مصر بشكل كامل بشأن وقف الحرب في غزة".

وأضاف وزير الخارجية التركي: "نحذر من التداعيات السلبية للتصعيد بين إسرائيل وإيران، ويجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطينيين حقوقهم، ونحن نقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى رفح عبر مصر".

وأكد وزير الخارجية التركي: "إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، و إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، فستتصاعد هذه الأزمة في المنطقة، وأولويتنا القصوى هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حل الدولتين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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