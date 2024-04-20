كوريا الشمالية تختبر رأساً حربياً لصاروخ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت رأساً حربياً لصاروخ كروز وأطلقت صاروخاً جديداً مضاداً للطائرات في البحر الأصفر اليوم الجمعة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية