عبد اللهيان: طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على الهجوم الأخير على بلاده ووصف الأسلحة التي استخدمت بأنها أشبه بألعاب الأطفال.

ومقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، اكد عبداللهيان "طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن الرد سيكون سريعا وقاسيا".

وأردف: "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".