إعادة انتخاب أحمد تامر رئيسًا للمجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أشارت وزارة الأشغال العامة والنقل- مديريّة النّقل البرّي والبحري والمديريّات الأخرى التّابعة لها، إلى أنّ "المدير العام لمديريّة النّقل البرّي والبحري في لبنان أحمد تامر، حاز للمرّة الثّانية على التّوالي، على إجماع الدّول العربيّة بإعادة انتخابه رئيسًا للمجلس التّنفيذي للأكاديميّة العربيّة للعلوم والتّكنولوجيا والنّقل البحري في مصر، خلال الانتخابات الّتي أجرتها الأكاديميّة؛ وذلك كتعبير عن الثّقة العربيّة المتجدّدة بلبنان وطاقاته الإداريّة".
وهنأت الوزارة، تامر بتجديد الثّقة به، واعتبرت إجماع الدّول العربيّة على إعادة انتخابه "دليلًا إضافيًّا على المكانة الّتي تحظى بها وزارة الأشغال العامّة والنّقل في لبنان، ولا سيّما على صعيد دورها في تعزيز وترسيخ التّكامل والتّعاون والعمل العربي المشترك في إحدى المؤسّسات العربيّة الّتي تجمع لبنان بأشقّائه العرب ضمن جامعة الدول العربية".
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