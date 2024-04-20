شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان ترصد عبور 17 طائرة صينية خط الحدود البحرية في مضيقها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايوان أنه تم رصد إجمالي 17 طائرة، تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهي تعبر خط الحدود البحرية بمضيق تايوان أو امتداده، صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد الطائرات، التي أرسلها الجيش الصيني، اعتبارا من الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحا وشملت طائرات مقاتلة، طراز "شنيانج جيه16-" وطائرات نقل، طراز "شانتشي واي8-" ومختلف الأنواع من الطائرات بدون طيار، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه". دوريات عسكرية صينية وتابعت الوزارة أن الطائرات الـ17، إما عبرت خط الوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة "تحديد الدفاع الجوي التايوانية ، قبالة الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من البلاد، بالتزامن مع أنشطة الدوريات، التي تنفذها سفن عسكرية صينية في المناطق.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عبور 11 طائرة صينية لخط الحدود البحرية بمضيق تايوان. ومن بين هذه الطائرات، عبرت ثمان طائرات خط الحدود البحرية.

في حين عبرت ثلاث طائرات امتداد الخط ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان، وقالت الوزارة إنها نشرت طائرات دورية وسفن بحرية و أنظمة دفاع صاروخية ساحلية.