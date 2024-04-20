روسيا تصدر أوامر إخلاء جديدة جراء الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات في منطقة "كورجان" في جبال الأورال الروسية أوامر إخلاء في عدة مناطق، اليوم السبت، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة.

وقالت السلطات في "كورجان" إن منسوب نهر "توبول" تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994.

وأضافت، عبر تطبيق تلغرام "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة.

وقالت وكالة "تاس" للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن من المتوقع أن يصل منسوب المياه في نهر "توبول" إلى ذروته خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وقالت السلطات في "أورينبورج"، وهي منطقة أخرى تضررت من الفيضانات، إن مستويات المياه تراجعت.

واستأنفت مصفاة "أورسك" للنفط، أمس الجمعة/ إنتاج الوقود، بعد التوقف بسبب الفيضانات.