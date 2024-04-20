اخبار العالم

موجة الحر تغلق المدارس والكليات أسبوعاً في بنجلاديش

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في بنجلاديش اليوم السبت إغلاق المدارس والكليات لمدة سبعة أيام اعتبارا من غد الأحد، بسبب استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد. وأصدرت وزارتا «التعليم» و«التعليم الابتدائي والجماهيري» الإعلان في بيان منفصل، حسب صحيفة «ذا نيو إيدج» التي تصدر في بنجلاديش. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في بنجلاديش اليوم السبت أن موجة حر شديدة تجتاح مناطق «خولنا» و«راجشاهي» و«بابنا» وتانجيل". وتوقعت الإدارة أن تظل موجة الحر بدون تغيير لمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا