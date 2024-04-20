موجة الحر تغلق المدارس والكليات أسبوعاً في بنجلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات في بنجلاديش اليوم السبت إغلاق المدارس والكليات لمدة سبعة أيام اعتبارا من غد الأحد، بسبب استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد. وأصدرت وزارتا «التعليم» و«التعليم الابتدائي والجماهيري» الإعلان في بيان منفصل، حسب صحيفة «ذا نيو إيدج» التي تصدر في بنجلاديش. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في بنجلاديش اليوم السبت أن موجة حر شديدة تجتاح مناطق «خولنا» و«راجشاهي» و«بابنا» وتانجيل". وتوقعت الإدارة أن تظل موجة الحر بدون تغيير لمدة خمسة أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.