الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة "بدون طيار" أوكرانية فوق بيلجورود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية "بدون طيار" فوق منطقة (بيلجورود) المتخامة للحدود الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته الوكالة الروسية، اليوم السبت - "أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لاستخدام طائرة بدون طيار ثابتة الجناح لتنفيذ هجوم على أهداف في روسيا في منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا".

وفي سياق متصل، أكد حاكم منطقة (بيلجورود) فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل امرأة في هجوم قصف أوكراني على قرية نوفايا تافولجانكا، مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى تحطم نوافذ العديد من المنازل وإحداث أضرار بواجهاتها وأسطحها، كما تضررت سيارتان.

في المقابل، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، إلى أن مدنيًا لقى حتفه جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية - :" في منطقة خيرسون، قُتل شخص في قصف معادي أمس، وتضررت المباني السكنية ومنشأة البنية التحتية الحيوية وخط أنابيب الغاز".

وأضاف المسئول الأوكراني:" أن الجيش الروسي قصف المناطق السكنية في بلدات المنطقة، وعلى وجه الخصوص، لُحقت أضرار بمبنى شاهق ومنزلين خاصين.. لقد أصابوا منشأة حيوية للبنية التحتية وخط أنابيب للغاز. تم سد تسرب الغاز، ولم تكن هناك حرائق لحسن الحظ".

وأوضح بروكودين أن الجيش الروسي أطلق بالأمس النار على 15 بلدة في إقليم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، الجيش الروسي هاجم 15 بلدة تابعة للإقليم قبل ساعات بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

وأضاف سينيهوبوف : "تعرضت حوالي 15 بلدة في خاركيف لهجمات مدفعية وقذائف هاون معادية؛ من بين ذلك بلدتي سينكيفكا وبتروبافليفكا. وتعرضت قرية سينكوف للغارات الجوية".

وأوضح المسئول الأوكراني أن مبنى العيادة الخارجية لكلية طب الأسرة وعيادة عامة ومنزل خاص تعرضوا لأضرار نتيجة لهجوم جوي موجه على بلدة سينكوف في مقاطعة كوبيانسك. وفي ليلة 20 أبريل، قصف الروس قرية سلوبوزانسكي التابعة لمجتمع ليبتسي الإقليمي في منطقة خاركيف. ونتيجة للقصف، حوصر رجل تحت أنقاض مبنى خارجي وتم إنقاذه وإرساله إلى المستشفى.