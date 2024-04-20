قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزل ذويها في جبيل ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ليلى هشام نصر الدين (مواليد عام 2001، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2024-4-4 منزل ذويها الكائن في ​جبيل​، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتّصال بفصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 945853-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات".