شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مطار بيلوند الدنماركي بسبب تهديد بقنبلة.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الدنماركية في بيان إنها ألقت القبض على رجل اليوم السبت فيما يتعلق بتهديد بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.

وأُخلي المطار الواقع في وسط غرب الدنمارك ولا يزال مغلقا عقب التهديد. إخلاء مطار دنماركي وقال مفتش الشرطة مايكل فايس في بيان: "تمت عملية الإخلاء بهدوء وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".

وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفة أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار.