الدفاع المدني بلبنان: 3 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على الجبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلا وسط بلدة الجبين، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف إلى المكان لتفقده".

و أفاد موقع "لبنان 24"، بأن "الدفاع المدني في الجنوب، أعلن عن سقوط 3 شهداء وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد".

و أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان".

و قال "حزب الله" اللبناني، في بيان له، إن قواته "استهدفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية"، مضيفا أن قواته "استهدفت أيضا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

و تتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

و لكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.

و لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.

و في غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.