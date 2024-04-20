إسرائيل تطلب المزيد من الأسلحة بعد تصاعد التوتر مع إيران

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات التكتيكية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لموقع بلومبيرغ الأميركي، حيث تتطلع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزوناتها وسط الحرب في غزة وزيادة التوترات مع إيران.

وقالت المصادر إن الطلب تم تقديمه للتو ولم تبدأ الإدارة بعد في تقييم رسمي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الإدارة تدرس طلبا بقيمة مليار دولار لشراء ذخيرة دبابات عيار 120 ملم ومركبات وقذائف هاون.

وتشعر الإدارة الأميركية بأنها في موقف حساس حيث قال الرئيس جو بايدن إن الدعم الأميركي للدفاع عن إسرائيل "صارم" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 شخصًا كرهائن. وفي الوقت نفسه، تعرض لانتقادات لفشله في تخفيف حدة الهجوم الإسرائيلي المضاد في غزة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30.000 شخص.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات مع إيران والصراع المستمر في غزة. وتهدف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزونها في ضوء هذه التطورات .

ووجهت إسرائيل صباح الجمعة ضربة عسكرية في عمق ايران رغم عدم اعترافها بالمسؤلية عن الهجوم ، حيث جاء ردا على الهجمات بالصواريخ والطائرات الانتحارية ضد إسرائيل الأسبوع الماضي من قبل إيران بعد استهداف إسرائيل لقادة الحري الثوري في مبنى بحوار السفارة الإيرانية في سوريا .

صور قمر اصطناعي تظهر أضرار هجوم إيران على قاعدة نيفاتيم بإسرائيل

أظهرت صورة قمر اصطناعي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية للأنباء، السبت، أن هجوماً إيرانياً على قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، ضمن هجوم طهران غير المسبوق على البلاد أدى إلى إتلاف ممر.

كان الدمار إجمالاً في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي إسرائيل طفيفاً بالرغم من إطلاق إيران مئات المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. وأسقطت الدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأغلبية العظمى منها.

لكن الهجوم الإيراني، الأسبوع الماضي، أظهر استعداد طهران لاستخدام ترسانتها الهائلة من الصواريخ الباليستية مباشرة على إسرائيل، فيما تستمر التوترات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويبدو أن الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، الجمعة، على أصفهان في إيران ورد فعل طهران الضعيف مؤشر على رغبة البلدين في عدم تصعيد حربهما التي تدور في الكواليس، لكن مخاطر اندلاع حرب أوسع في المنطقة ما زالت موجودة.

وأظهرت صور "بلانت لابس بي بي سي" التي التقطت، الجمعة، بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية، على بعد 65 كيلومتراً جنوب القدس.

و ذكرت صحيفة هاآرتس اليومية التي نشرت صوراً منخفضة الجودة للموقع الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن طراز سي-130.

هذا وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر. و تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.