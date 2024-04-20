استشهاد 14 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد 14 فلسطينيا جراء اقتحام واسع لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم شماليّ الضفة الغربية. وتخلل الاقتحام حملة تدمير ومواجهات مع المقاومة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إنّ ثمانية جنود وضابط أصيبوا في المواجهات مع مقاومين في مخيم نور شمس. ويشنّ جيش الاحتلال اعتداءً على المخيم منذ مساء أول أمس الخميس.

إلى ذلك تعرّض شاب فلسطيني يبلغ من العمر 24 عاماً، فجر اليوم السبت، لإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس شماليّ الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشاب من بيت فوريك إلى المستشفى بعد إصابته برصاص الاحتلال الحيّ في القدم. فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي بيت فوريك، أُطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وتتواصل حملات المداهمة والاعتقال التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى الضفة الغربية المحتلة ومدنها ضمن عملية شبه يومية، تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة التي تدخل يومها الـ197. وتتخلل تلك الحملات مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين.

العربي الجديد