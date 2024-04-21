إطلاق نار على مركبة عسكرية قرب بيت سيرا غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن إطلاق نار يستهدف مركبة عسكرية قرب بيت سيرا غرب رام الله.



عم الاضراب الشامل في الضفة الغربية اليوم الأحد وذلك حدادًا على أرواح شهداء مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم في أعقاب مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية. حسب المركز الفلسطينى للاعلام .

وقال شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم نور شمس بعد عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

وقالت السلطات الفلسطينية امس السبت إن سائق سيارة إسعاف فلسطينيا قُتل وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم شنه مستوطنون يهود وإن 12 فلسطينيًا على الأقل قتلوا خلال واقعة منفصلة في الضفة الغربية المحتلة