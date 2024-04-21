شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا لأمير الكويت والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأحد، تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.
واستقبل لالشيخ مشعل الصباح الشيخ أحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير وفقا لـ ” سكاي نيوز عربية” .
ويأتي القرار غداة تعيين الشيخ أحمد عبداللة الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.