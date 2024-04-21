شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا لأمير الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأحد، تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.