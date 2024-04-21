زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب ساحل تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان اليوم، الأحد، ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، قالت إدارة الأرصاد في تايوان إن مركز الزلزال في المحيط الهادئ، كان على بعد 55.9 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومتراً.

وأشارت الإدارة إلى أنه أعقب الزلزال الأول زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات، كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من هوالين.

ويشار إلى أن ضرب زلزال تبلغ قوته بحسب المعطيات الأولية 6,3 درجة الأربعاء الماضي، جنوب غرب اليابان، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، دون أن يَصدر أي تحذير بإمكان حدوث تسونامي ولا إبلاغ عن أضرار.

ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما على عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب المصدر نفسه.من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة "إكس"، "في المناطق التي كانت فيها الهزة قوية، لا تقتربوا من المناطق الخطرة. لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".

وأكّدت هيئة التنظيم النووي اليابانية أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.