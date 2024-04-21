غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان

اشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الى اننا نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وجبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر علينا وتستوجب التعامل العاجل معها، لافتا الى اننا لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها.
واكد غانتس في تصريح له، بان وحدة المجتمع الإسرائيلي تشكل أهمية وجودية لنا هذه الأيام، ونحن لن نتنازل عن أهدافنا وفي مقدمتها إعادة الاسرى ونحن ملتزمون بإعادتهم. واردف "ملتزمون بخلق بديل لسلطة حماس في قطاع غزة، وسنزيد الضغط سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإعادة الاسرى".
وشدد غانتس على ان الوزراء الذين يلحقون الأذى بأمن الدولة يجب ألا يبقوا أعضاء في الحكومة، وزعيم حماس يحيى السنوار هو مفتاح الإفراج عن الاسرى ويجب أن يكون هناك ضغط عليه.
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