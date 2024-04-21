مليارات الدولارات من أمريكا لنجدة أوكرانيا وإسرائيل

تشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هربًا من القتال في أماكن أخرى. كما تعهدت بتوسيع هجومها البري إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، بما في ذلك من الولايات المتحدة. وأسفرت الغارات الأخيرة عن مقتل 22 شخصًا، من بينهم 18 طفلًا، حسبما أفاد مسؤولون صحيون، في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات لإسرائيل.

الدعم الأمريكي

ووافق مجلس النواب بسرعة على مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في جلسة نادرة حيث اجتمع الديمقراطيون والجمهوريون معًا بعد أشهر من المقاومة اليمينية المتشددة بشأن الدعم الأمريكي المتجدد لصد الغزو الروسي.

وبتصويت ساحق، تمت الموافقة على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا في غضون دقائق، وهو عرض قوي في الوقت الذي يتسابق فيه المشرعون الأمريكيون لتقديم جولة جديدة من الدعم الأمريكي للحليف الذي مزقته الحرب. وهتف العديد من الديمقراطيين في قاعة مجلس النواب ولوحوا بأعلام أوكرانيا ذات اللونين الأزرق والأصفر.

كما حظيت المساعدات المقدمة لإسرائيل والحلفاء الآخرين بالموافقة بفارق كبير وسوف يتم إرسال الحزمة بأكملها إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكن أن يوافق عليها يوم الثلاثاء. وقد وعد الرئيس جو بايدن بالتوقيع عليها على الفور.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، الذي خاطر بوظيفته لتمرير الحزمة: «لقد قمنا بعملنا هنا، وأعتقد أن التاريخ سيحكم عليه جيدًا».

دعم أوكرانيا

وبعد أن يوافق الكونجرس أخيرًا على التمويل الجديد، فهذه هي الطريقة التي يمكن بها للولايات المتحدة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بايدن: «أحث مجلس الشيوخ على إرسال هذه الحزمة بسرعة إلى مكتبي حتى أتمكن من التوقيع عليها لتصبح قانونًا ويمكننا إرسال أسلحة ومعدات بسرعة إلى أوكرانيا لتلبية احتياجاتها الملحة في ساحة المعركة».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه «ممتن» لكلا الحزبين في مجلس النواب و»شخصيًا رئيس المجلس مايك جونسون للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح»، على حد تعبيره على موقع X، تويتر سابقًا.

وكان المشهد في الكونجرس بمثابة عرض مذهل للتحرك بعد أشهر من الخلل الوظيفي والجمود الذي أججه الجمهوريون، الذين يسيطرون على الأغلبية ولكنهم منقسمون بشدة بشأن المساعدات الخارجية، وخاصة لأوكرانيا. واعتمد جونسون على الديمقراطيين لضمان الموافقة على التمويل العسكري والإنساني – أول حزمة رئيسية لأوكرانيا منذ ديسمبر 2022.

تغييرات سياسية

وناضل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري لعدة أشهر بشأن ما يجب فعله، حيث طالب أولًا بربط أي مساعدة لأوكرانيا بتغييرات سياسية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنه رفض على الفور عرض مجلس الشيوخ من الحزبين على هذا المنوال.

وكان الوصول إلى نهاية اللعبة بمثابة دفعة مؤلمة لجونسون، حيث اختبر عزمه ودعمه بين الجمهوريين، حيث يحث عدد صغير ولكن متزايد الآن علانية على إقالته من مكتب رئيس البرلمان. ومع ذلك، اعتبر زعماء الكونجرس الأصوات بمثابة نقطة تحول في التاريخ - وهي تضحية ملحة في الوقت الذي يحاصر فيه حلفاء الولايات المتحدة الحروب والتهديدات من أوروبا القارية إلى الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال النائب عن نيويورك: «في بعض الأحيان، عندما تعيش التاريخ، كما نحن اليوم، فإنك لا تفهم أهمية أفعال الأصوات التي نجريها في قاعة المجلس هذه، والأثر الذي ستحدثه في المستقبل». جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. «هذه لحظة تاريخية».

مخيم النور

ومن جهة أخرى، أعلنت خدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أنها انتشلت 14 جثة جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية والتي بدأت مساء الخميس.

وقتل ما لا يقل عن 469 فلسطينيًا على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. وقُتل معظمهم خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي للاعتقال، والتي غالبًا ما تؤدي إلى معارك بالأسلحة النارية، أو خلال احتجاجات عنيفة.

وأدت الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 34.097 فلسطينيًا وإصابة 76.980 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

توزيع الإنفاق في حزمة الـ 95 مليار دولار التي أقرها مجلس النواب:

- حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا وتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية. ويبلغ المبلغ الإجمالي المقدم لأوكرانيا لشراء الأسلحة 13.8 مليار دولار. وسوف تحصل أوكرانيا على أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية في هيئة «قروض قابلة للإعفاء».

- حوالي 26 مليار دولار لدعم إسرائيل وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان غزة. وسيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار من هذا المبلغ لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.

وسيتم تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية في غزة.

- حوالي 8 مليارات دولار لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين. سيتم تخصيص أكثر من 3.3 مليارات دولار للبنية التحتية وتطوير الغواصات، إضافة إلى 1.9 مليار دولار إضافية لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة لتايوان وحلفاء إقليميين آخرين.