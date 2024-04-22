عمرو أديب يطالب بتحسين جودة العيش: رغيف الفينو شكله يحزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي عمرو أديب بتحسين جودة الخبز السياحي خاصة بعد بتراجع أسعار الدقيق والاتفاق على تسعير محدد للرغيف.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" مساء الأحد، أوضح أديب أن انخفاض الأسعار أدى إلى تدهور جودة العديد من المنتجات، "الأسعار جعلت التجار يقللوا من جودة كثير من المنتجات"، داعيًا الدولة إلى الانتباه لهذه المشكلة وتحسين جودة الخبز.

وأكد مقدم "الحكاية"، أيضًا على أهمية تحسين جودة الخبز السياحي، خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق، وضرورة تحديد سعر محدد للرغيف.

وأضاف: "الدولة بتجيب دقيق محترم بسعر جيد، وأنت واخد السعر اللي إنت عايزه، إحنا عايزين نبتدي نرجع تاني، قليل أوي الناس اللي بتكلم عن الجودة، لازم نرجع تاني للجودة يا جماعة، معقبا:" أنا من مدمنين العيش وبقف في الشارع اشتري عيش وأنقي عيش".

وشدد على ضرورة الرقابة الجيدة على جودة الخبز وتكثيف الرقابة على الأفران السياحية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق أن يتناول خبزًا ذو جودة عالية.