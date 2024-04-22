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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و151 شخصًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و151 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 77 ألفًا و84 مصابًا، وسط ظروف صحية متردية في جميع أنحاء القطاع وسط استمرار خروج المستشفيات عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال لها ومنع وصول الإغاثات الطبية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ارتقى على إثرها 54 شهيدًا وأُصيب 104 آخرون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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