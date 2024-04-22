الناتو: المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا سيتم تسليمها إلى الخطوط الأمامية بسرعة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه واثق من أن المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا سيتم تسليمها إلى الخطوط الأمامية بسرعة كبيرة.

وقال ستولتنبرغ خلال مقابلة: "أنا واثق تماما من أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إيصال المساعدات بسرعة إلى ساحة المعركة وإلى الخطوط الأمامية".

وأعرب ستولتنبرغ عن ثقته في أن المساعدات الأمريكية يمكن أن تحدث فرقا في ساحة المعركة.

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الخراب لأوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال بيسكوف إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، لكنها ستؤدي إلى زيادة عدد القتلى الأوكرانيين.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

مجلس الدوما الروسي يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من مجموعة "الجنوب" سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بالكامل بلدة نوفوميخيلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم قصف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي العاشر، وألوية الهجوم الجوي 79، و92، و46، و81، والألوية الآلية 22، و23، و28، و41، و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في لوغانسك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في دونيتسك.