أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42642 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42680 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2153 جنيها.