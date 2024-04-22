غزة تتصدر اجتماع أردوغان ووزير خارجية مصر في إسطنبول

القاهرة - كتب محمد نسيم - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت 20 أبريل 2024، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وحضر اللقاء أيضا من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قيليج.

وتخلل اللقاء مباحثات حول العلاقات التركية المصرية، والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وخلال اللقاء، حذر الرئيس أردوغان، من خطر اتساع رقعة التوتر والصراع في المنطقة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

كما شدد الرئيس التركي على أهمية الحد من التوتر الإسرائيلي الإيراني من أجل منع انجرار المنطقة إلى دوامة الصراع.

وأكد أيضاً على أهمية "التحلي بالحكمة والتصرف بعقلية استراتيجية" كعاملان حيويان للتوصل إلى حل دائم في المنطقة.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى وقف فوري لإطلاق النار كسبيل "لوقف الظلم الإسرائيلي في غزة".

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

المصدر : وكالات