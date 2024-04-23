شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مستعدون للتوصل إلى حل سلمي بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه ليست مبادرة سلام.

وقال بيسكوف: "لم تكن هناك مبادرة سلام، بل بيان عن استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، هذه ليست مبادرة، إنما إظهار الموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن كييف ترفض بحكم القانون إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تقدم يذكر في هذا الموضوع. الحرب الروسية الأوكرانية وأوضح بيسكوف: "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا تقدم يذكر في هذا الصدد، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة".

يشار إلى أنه عقب الحرب الروسية الأوكرانية، عقدت عدة جولات من المحادثات بين موسكو وكييف غير أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم إمكانية التوفيق بين طلبات الطرفين.

وتصر روسيا على الاحتفاط بالمناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب بينما تطالب أوكرانيا بانسحاب روسيا الكامل من أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.