80 زلزالا تضرب سواحل تايوان الشرقية.. واحد بقوة 6.3 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان، إن أكثر من 80 زلزالا، أقوها بقوة 6.3 درجة، ضربت الساحل الشرقي لتايوان ابتداء من مساء الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتسبب بعضها في اهتزاز المباني في العاصمة تايبيه.

وتركزت الزلازل في مقاطعة هوالين الشرقية الريفية إلى حد كبير، حيث لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم في 3 أبريل بعد زلزال بلغت قوته 7.2 درجة. وتعرضت تايوان لمئات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهي عرضة للزلازل.

وقُتل أكثر من 100 شخص في زلزال ضرب جنوب تايوان في عام 2016، بينما قتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999 نتيجة لزلزال بقوة بقوة 7.3 درجة.