ننشر الصور الأولى لحادث الوادي الجديد.. تصادم 3 شاحنات عملاقة وضحية ومصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

حصل الخليج 365 على الصور الأولى لحادث تصادم 3 شاحنات نقل عملاقة بطريق الخارجة - الداخلة في محافظة الوادي الجديد، والذي تسبب في غلق الطريق وتوقف حركة المرور.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية للطريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عامًا من محافظة أسيوط، وإصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في اغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.