أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا دعت لإضراب الخميس احتجاجًا على مشروع إصلاحي

دعت النّقابة الوطنيّة لمراقبي الملاحة الجوّيّة، أكبر نقابة للمراقبين الجويّين في ​فرنسا​، إلى إضراب الخميس، بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين المديريّة العامّة للطّيران المدني إلى طريق مسدود.

وأشار مسؤول في النّقابة، لوكالة "فرانس برس"، إلى "أنّنا نعتبر أنّ المفاوضات فشلت"، لافتًا إلى أنّ "لدينا تعبئة قياسيّة، وبالتّالي من المتوقّع حدوث اضطرابات شديدة" في حركة النّقل الجوّي في فرنسا الخميس. وسينعكس الإضراب إلغاءً للكثير من الرّحلات، وتأخيرًا في مواعيد إقلاع وهبوط طائرات أخرى.

وتجري مفاوضات منذ 15 شهرًا بين النّقابات الّتي تمثّل مراقبي الملاحة الجوّيّة، والمديريّة العامّة للطّيران المدني، حول مشروع إصلاح شامل للقطاع.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للطّيران المدني، أنّ الفاوضات يمكن أن تُستأنف حتّى ظهر اليوم الثّلثاء.