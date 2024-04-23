البرلمان البريطاني أقر قانونًا يتيح ترحيل طالبي لجوء غير نظاميين إلى رواندا

أقرّ ​البرلمان البريطاني​ مشروع قانون مثيرًا للجدل، يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى ​رواندا​ طالبي لجوء وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير نظاميّة.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللّوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرّة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللّوردات على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافيّة إلى النّصّ، ممّا أتاح إقراره. وبالتّالي، سيدخل مشروع القانون حيّز التّنفيذ فور مصادقة ملك البلاد عليه.

وقد سعى رئيس الوزراء البريطاني ​ريشي سوناك​ وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النّصّ، لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا، دولة ثالثة آمنة.

مع الإشارة إلى أنّ حكومة سوناك تتعرّض لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسيّة لطالبي اللّجوء الّذين يعبرون بحر المانش، انطلاقًا من السّواحل الفرنسيّة على متن قوارب صغيرة. وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات، بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف بريطانيا 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو مليوني جنيه إسترليني لكلّ شخص.