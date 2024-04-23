اقتراح روسي لكازاخستان لمواصلة إطلاق صواريخ البروتون بعد عام 2025

ياسر رشاد - القاهرة - تغيرت خطة إطلاق صواريخ البروتون، حيث قدم مطور صواريخ الفضاء الروسية "بروتون"، مركز خروجنيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي، والشركة الحكومية الروسية روسكوسموس، اقتراحًا إلى كازاخستان لمواصلة إطلاق صواريخ البروتون من مطار الفضاء بايكونور بعد عام 2025، على الرغم من أنه كان من المخطط إطلاقها جميعًا قبل هذا التاريخ.

ووفقًا للاتفاقيات بين روسيا وكازاخستان، كان من المخطط أن تتوقف إطلاقات صواريخ البروتون بعد عام 2025.

وبحسب "سبوتنيك" قال المدير العام لمركز خروجنيتشيف ألكسي فاروتشكو عندما سُئل عن كيفية تنظيم إطلاقات البروتون بعد عام 2025 بالتعاون مع كازاخستا، في مقابلة مع "سبوتنيك": "تم إعداد وإرسال اقتراحات من مركز خروجنيتشيف وشركة روسكوسموس لزملائنا الكازاخيين، وفي الوقت الحالي، يجري عملية البحث عن سبل تنفيذ هذه القضية، بما في ذلك ضمن إطار اللجنة الحكومية المشتركة حول المجمع الفضائي بايكونور".

وأضاف:" عشرة إطلاقات لصواريخ "البروتون-أم" الآن جاهزة بدرجات متفاوتة"، مشيرًا إلى أن بعضها سيتم استخدامه لتنفيذ البرنامج الفضائي الفيدرالي الروسي، وسيتم استخدام البعض الآخر لتنفيذ التزامات في الإطلاقات التجارية، وأن بعض الصواريخ لم تُستخدم بسبب الوضع الجيوسياسي ورفض بعض العملاء المحتملين مواصلة استخدام خدمات الإطلاق على هذه الصواريخ.

وقال فاروتشكو:" يعمل مركز خروجنيتشيف بالتعاون مع روسكوسموس على خيارات الأحمال المفتوحة للصواريخ المتبقية، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية".