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عاجل.. الاحتلال يقتحم البلدة القديمة في نابلس فجر اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أفادت مصادر أمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب أمير رياض بني عودة (25 عاماً)، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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