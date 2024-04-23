"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "هدوءًا حذرًا يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، ​​انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، مع استمرار التّصعيد الإسرائيلي ضدّ المنطقة المحرّرة، إذ تمّ استهداف أطراف مزرعة حلتا وخراج كفرشوبا وكفرحمام وراشيا الفخار بقذائف صاروخيّة ومدفعيّة".

وأشارت إلى أنّ "الطّلعات الاستكشافيّة للمسيّرات الإسرائيليّة استمرّت طوال اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، في أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيّا الوادي".