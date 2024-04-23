المجلس الأوروبي يعتمد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد المجلس الأوروبي قرارًا بشأن إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، بما يمهد الطريق، من جانب الاتحاد الأوروبي، لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الأطراف من إجراءاتها الداخلية وإخطار الدول الأعضاء.

جاء ذلك في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي،وأضاف أن هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية إطارية ثنائية على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وتحدد إطارًا شاملًا لتعزيز التعاون السياسي والقطاعي، وبالتالي ضمان تعاون سياسي واقتصادي أوثق في مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف .

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بموجب الاتفاقية مع اليابان بتعزيز النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز الحوكمة العالمية والدفاع عن القيم والمبادئ المشتركة مثل: سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والأسواق المفتوحة والتجارة الحرة والعادلة. كما يمهد الاتفاق الطريق لزيادة التشاور والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف. ويلتزم الطرفان بالعمل معًا للدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وفي قلبه منظمة التجارة العالمية وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس بشأن العمل المناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وفيما يتعلق بالبعد الثنائي، فإن الاتفاقية ستسمح للأطراف بمواصلة التعاون الأمني والتصدي بشكل مشترك للإرهاب والجرائم الدولية الخطيرة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. علاوة على ذلك، ستعمل الاتفاقية على تعزيز جميع مجالات التعاون القطاعي الحالي، مثل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسة الصناعية والطاقة والنقل والتعليم والبحث والابتكار.. حسب البيان.

من ناحية أخرى ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، مدعوما بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 37552.16 نقطة. محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع الجمعة.

وشهد التداول تقلبا في الجلسة الصباحية، الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحدا بالمئة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 0.14 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية أمس الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.