تبدأ 8 مايو.. إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وذلك تحت إشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تبدأ الامتحانات 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 مايو المقبل.

وأوضح البيان أن الامتحانات سوف تبدأ بأداء طلاب الصف الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع " خارج المجموع"، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

أما صفوف النقل للتعليم الإبتدائي، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل، بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4أيام، يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بداية من الإثنين، الموافق 13 مايو، حتى الخميس، الموافق 16 مايو.

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى االخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الاثنين، 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بداية من يوم الثلاثاء، 14مايو، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.