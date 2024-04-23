رئيس الأكاديمية العربية ومدير هيئة فولبريت يبحثان التعاون والاستفادة المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمقر الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبريت، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية مع المدير التنفيذي لهيئة فولبريت كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهيئة فولبرايت.

وقدم عبد الغفار عرضاً موجزاً عرّف من خلاله"نصيف" بالأكاديمية وفروعها داخل جمهورية مصر العربية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبرى الجامعات في العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي بالأكاديمية.

واستعرض أيضاً رئيس الأكاديمية في حديثه الإعتمادات الدولية الحاصلة عليها الأكاديمية من أكبر هيئات الإعتمادات الدولية لكلياتها بجانب إعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية وكذلك الشراكات مع كبري الجامعات الدولية.

من جانبها وجهت دكتورة ماجي نصيف الشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية على حسن الاستقبال والضيافة، مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في تأهيل طلابها علمياً وعملياً.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء موسع مع العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من مختلف الأفرع والكليات حيث قدم مسئولي هيئة فولبرايت عرضا عن الخدمات التى تقدمها الهيئة وأوجه الإستفادة منها.