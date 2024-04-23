انهيار الهدنة في آخر معاقل الجيش السوداني بدارفور

ياسر رشاد - القاهرة - حطمت الهجمات المحيطة بمدينة الفاشر السودانية هدنة كانت تحميها من حرب مستمرة منذ عام، مما أدى إلى تحذيرات من موجة جديدة من العنف الطائفى، والمخاطر الإنسانية الإنسانية لنحو 1.6 مليون من السكان المحشورين في عاصمة شمال درافور.

الفاشر هي آخر مدينة رئيسية في منطقة دارفور الغربية الشاسعة التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أربع عواصم أخرى في ولايات دارفور العام الماضي، وألقي باللوم عليهم في حملة من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية ضد الجماعات غير العربية وغيرها من الانتهاكات في غرب درافور.

ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل الفاشر، وهو مركز تاريخي للسلطة، يمكن أن يطول أمده، مما يؤجج التوترات العرقية التي ظهرت في أوائل عام 2000 في المنطقة وتمتد عبر حدود السودان مع تشاد.

يشمل سكان الفاشر ما يقدر بنحو نصف مليون شخص نزحوا خلال ذلك الصراع السابق، عندما أخمد الجيش، بمساعدة الميليشيات العربية التي تطورت إلى قوات الدعم السريع، تمردا من قبل الجماعات المتمردة غير العربية.



انتقل حوالي نصف مليون شخص إضافي إلى المدينة خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023 ، حيث وصلت التوترات التي طال أمدها حول دمج القوتين إلي ذروتها.

ومع امتداد الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد، توسط القادة المحليون في هدنة في الفاشر، حيث اقتصرت قوات الدعم السريع على المناطق الشرقية من المدينة بينما ظلت الجماعات المتمردة السابقة محايدة.



لكن الترتيب انهار بعد أن استولت قوات الدعم السريع على بلدة مليط هذا الشهر، وحاصرت الفاشر فعليا.

ويقول شهود إن الجيش عزز الإمدادات والقوات، بما في ذلك من خلال إنزال جوي إلى قاعدته في المدينة، على عكس عواصم الولايات الأخرى حيث فر الجنود بسرعة.

وقالت جماعتان متمردتان سابقتان بارزتان، هما جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إنهما ستدافعان أيضا ضد قوات الدعم السريع.

العديد من غير العرب في الفاشر يسيطر عليهم الخوف.

"لا نعرف ماذا نفعل" ، قال محمد قاسم البالغ من العمر 39 عاما لرويترز عبر الهاتف "الفاشر خطر، لكن المغادرة أكثر خطورة".

القرى التي سويت بالأرض

حتى قبل انهيار الهدنة، أسفرت المناوشات العرضية عن مقتل أكثر من 220 شخصا في الفاشر في العام الماضي، وفقا لإسماعيل شريف، وهو ناشط في أبو شوك، أحد مخيمات النازحين المنتشرة في المدينة.

خلفت اشتباكات 16 أبريل/نيسان 18 قتيلا على الأقل، على حد قول شريف.

وقال هو وسكان آخرون إن إطلاق النار والقذائف، بما في ذلك من طائرات الجيش الحربية، سقطت على المنازل.

ومنذ بداية الشهر، تم تدمير ما لا يقل عن 11 قرية على مشارف الفاشر، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي حصل عليها مختبر ييل للبحوث الإنسانية وقد نزح ما لا يقل عن 36,000 شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ألقى نشطاء محليون ومتحدث باسم جيش تحرير السودان باللوم على قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، التي عرف عنها استخدام الحرق العمد في هجمات سابقة، بما في ذلك في غرب دارفور.

قال النشطاء إن الناجين من الهجمات أفادوا بمقتل نحو 10 أشخاص وإن المهاجمين استخدموا الإهانات العرقية.

ونفت قوات الدعم السريع مهاجمة الفاشر وقالت إنها حريصة على إبعاد الاشتباكات عن المدنيين في المدينة متهمة الجيش والجماعات المتحالفة معه بمهاجمتها على مشارفها وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في السابق مسؤوليتها عن العنف العرقي في دارفور.

ولم يرد الجيش على الفور على طلبات للتعليق.

وقال عوض الله حميد مدير منظمة العمل العملي في دارفور إن الفاشر نفسها ليس لديها أو خطوط كهرباء عاملة منذ عام متحدثا لرويترز من المدينة حيث لا يزال هناك عدد قليل من العاملين في المجال الإنساني الدوليين. وأضاف أن مستشفى عاما واحدا فقط يعمل، في حين أن النازحين محشورون في المدارس والمباني العامة.

وقال جيروم توبيانا، الخبير في شؤون دارفور ومستشار منظمة أطباء بلا حدود الطبية، إن القتال الشامل "يهدد بالفعل بتعقيد وصول المزيد من المساعدات الإنسانية، في وقت تظهر فيه البيانات المتاحة أن الفاشر تعاني من خطيرة للغاية".

مخاطر التداعيات

ومنذ بدء الحرب، لم تدخل سوى كميات صغيرة من المساعدات إلى الفاشر، وهي القناة الوحيدة التي وافق عليها الجيش للشحنات إلى أجزاء أخرى من دارفور. ويقول السكان إنه على الرغم من أن الأسواق تعمل، إلا أن سيطرة قوات الدعم السريع على الطريق الرئيسي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والمياه وغيرها من السلع.

كما أثارت التوترات وأعمال العنف الأخيرة حول الفاشر مخاوف بشأن امتداد أوسع.

وتنحدر الجماعات المتمردة السابقة التي تقاتل إلى جانب الجيش من قبيلة الزغاوة التي تصل عبر الحدود إلى تشاد وتعتبرها الزعيم التشادي محمد إدريس ديبي عضوا فيها.

ويقول محللون إن القبائل العربية وغير العربية مثل الزغاوة اشتبكت منذ فترة طويلة على الأراضي والموارد القيمة في دارفور.

ومما يزيد الأمور تعقيدا هو دخول القوات التابعة لموسى هلال، وهو قائد عربي بارز منذ أوائل عام 2000 ومنافس لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على الرغم من أنه ينحدر من نفس القبيلة. وأكد متحدث باسم الشرطة تسجيل مصور لهلال وهو يخاطب القوات في شمال دارفور يوم الاثنين لكنه قال إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت القوات ستنضم إلى القتال في الفاشر أو في أي مكان آخر.

"حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، فهذا أبعد بكثير منهما. هناك حسابات يتم تسويتها وتوترات يتم تجديدها "، قال جوناس هورنر ، محلل سوداني مستقل.