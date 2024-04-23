ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث الـ 35 درجة يوم الخميس

اعلنت مصلحة الارصاد الجوية ان "لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مع رياح خماسينية مغبرة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة ال ٣٥ درجة على الساحل وفي الداخل، تنحسر تدريجياً يوم الجمعة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار ترافقها رياح ناشطة .
الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة رطوبة مع رياح ناشطة تحمل معها طبقات من الغبار.
الخميس: غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهاراً، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال ٥٠كلم/ساعة مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً . ابتداءاً من المساء ومع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة يتحول الطقس الى غائم بسحب متوسطة مع احتمال تشكل الضباب.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة .
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