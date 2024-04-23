الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل إذ هاجمت أراضي إيران

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأن إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء.

وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة "لاهور" خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".

وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وقال:

لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟ !".

اعتبر رئيسي ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان للغربيين عار عن الصحة وكذلك ادعاء دعم حرية الفكر لديهم.

دعم أمريكا والغرب لقتل وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة يظهر أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، كما أن ادعاء الدفاع عن حقوقهم الإنسانية أمر سخيف أيضًا.

الرئيس الإيراني

وشدد رئيسي على أن إيران عاقبت النظام الإسرائيلي هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية إيران في دمشق، وهو ما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

ويوم الجمعة الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن القوات المسلحة الإيرانية تدرس بدقة الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي.

وقال باقري، في كلمة له في الجامعة العليا للدفاع الوطني، إن "الوضع تغير في المنطقة قبل وبعد الرد الانتقامي والعقابي الذي قامت به إيران على المناطق الحساسة والقاعدة العسكرية للكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن "هذا الرد تحقق من خلال إظهار الإرادة الوطنية في مواجهة الكيان وكان له آثار استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي".