أمين تنظيم "مستقبل وطن" عن متابعة الدولة "انخفاض الأسعار": خففت العبء على المواطن البسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الدولة تبذل جهودًا ضخمة من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال متابعة مبادرة خفض الأسعار، والتي بدأت تنعكس بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وأوضح عبد الجواد أن هناك جهودًا حقيقية من قِبل الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، من خلال اتخاذ خطوات جادة بشأن ملف الأسعار، والذي يهم عموم المواطنين، من خلال الإفراجات الجمركية عن السلع وضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية تضمن تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف عبد الجواد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصب في صالح التخفيف عن كاهل المواطنين؛ من خلال تفعيل كل الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق، وهو ما يؤكد حجم ارتباط الرئيس السيسي بالشارع، وهو ما انعكس على المتابعة الدقيقة من قِبل الحكومة للأسعار في مختلف المحافظات، حتى يتم تحقيق المستهدف في خفض الأسعار طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهذا من أجل دعم الأسر المصرية في تأمين احتياجاتها المعيشية، وضمان توافر كل السلع الاستراتيجية لكل المواطنين بأسعار منخفضة.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والمتابعة الدقيقة للأسواق أسهم في حدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، في ظل استهداف الدولة وصول نسبة التخفيض إلى 30%، مما يشير إلى أن هناك جدية في التعامل مع ملف الأسعار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ حتى يشعر المواطن بنتائج هذا الانخفاض، خصوصًا السلع الاستراتيجية.

وأوضح عبد الجواد أن الدولة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في كل القطاعات، بجانب منح الاقتصاد الوطني مجالات للتنوع والنمو، من أجل أن يستطيع من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية، مما يتيح للدولة المصرية دعم القطاع الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية.