أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا، وكشف "حزب الله" أنّه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعَي الرادار ورويسات العلم وتجمعَين لجنود العدو بحرش راميم وتلة الكرنتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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