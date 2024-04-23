الحوت: سأشارك في جلسة الخميس وسأصوت ضد قرار التمديد

اعلن النائب عماد الحوت في تصريح له، بانه "في رأيي يجب ان لا نرسخ ثقافة مقاطعة جلسات مجلس النواب، فالذي يقاطع اليوم لأمر يراه مصلحة سيجد منافسيه يشهرون في وجهه نفس سلاح المقاطعة لأمرٍ آخر، سأشارك في جلسة الخميس وسأصوت ضد قرار التمديد اذ لا يصح أن نترك الفراغ في عدد كبير من البلديات من ناحية وأن نتجاوز قواعد الديمقراطية في تجديد المجالس بالانتخاب".

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