روسيا وعمان تبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع السفير العماني لدى موسكو حمود بن سالم آل تويه، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، "تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والبحر الأحمر".

وبحسب البيان، ناقش الطرفان أيضا القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة "التطور التدريجي لتعزيز التعاون الروسي العماني في مختلف المجالات".

وعلى صعيد داخلي، حذر النائب الأول للمدعي العام الروسي، أناتولي رازينكين، من أن مخاطر التخريب والأعمال الإرهابية تتزايد في بلاده.

وقال رازينكين، خلال اجتماع لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) المعنية بالتشريع الدستوري وبناء الدولة، اليوم الثلاثاء: "لقد زادت مخاطر الأعمال التخريبية والإرهابية في بلادنا بشكل ملحوظ".

وأضاف: "جرى في العام الماضي فحص الحالة الأمنية في أماكن عامة يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة، فضلا عن المرافق الحيوية، ورصدنا أكثر من 200 ألف حالة انتهاك في هذا المجال"، مشيرا إلى أن هذا يعني أن التدابير المتخذة لمواجهة التهديدات الإرهابية لا تزال غير كافية.

وفي سياق متصل بحث المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني أحمد إبراهيم مفضل، الذي يزور موسكو حاليا، آخر تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم "ناقش الجانبان خلال المباحثات أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السودانية، وذلك في ضوء الوضعين العسكري والسياسي الراهن في السودان وما حوله"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويقوم مدير جهاز المخابرات العامة السوداني بزيارة إلى روسيا حاليا؛ للمشاركة في المؤتمر الأمني الدولي الـ 12 رفيع المستوى، الذي تستضيفه موسكو حاليا.

الإمارات وسلطنة عمان تؤكدان أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك

أكد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه قدما في شتى المسارات بما يؤكد زيادة نصيب شعوب دول المجلس من فرص التنمية المستدامة، وبما يرقى إلى مستوى طموحاتها.