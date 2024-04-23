جعجع اكد بان حزب الله لم ينجح بايصال مرشحه للرئاسة: على الحزب الانسحاب من الجنوب وان يحل مكانه الجيش

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى ان لبنان يعيش في ظروف استثنائية وغير طبيعية، والمواجهة مستمرة للوصول إلى الدولة المنشودة.

ولفت جعجع في حديث الى "سكاي نيوز"، الى ان اغتيال باسكال سليمان سياسي حتى يثبت العكس، ونحن ننتظر التحقيقات في مقتله في جبيل، مؤكدا بان القوات لم تتهم حزب الله في مقتله، ونحن عملنا على احتواء كل ردود الفعل على مقتله، ومن يقف وراء مقتل باسكال سليمان من الجنسية السورية. واعتبر بانه من غير المقبول أن تصل نسبة الأجانب في بلد إلى 50% من عدد السكان، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها حيال الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين.

وشدد جعجع على انه من غير الممكن وضع شعبين على أرض واحدة، الا انه من الممكن عودة النازحين إلى سوريا حسب مناطقهم، خاصة وان كل المساعدات التي تأتي للسوريين في لبنان من المجتمع الدولي لا تمر عبر السلطات.

وفيما خص الاستحقاق الرئاسي، اكد جعجع بان حزب الله حاول إيصال مرشح معين لرئاسة الجمهورية ولم ينجح، وشدد على ان حزب الله لن يتمكن من تمرير تسوية على حساب لبنان، واستطرد "أخطأنا مرة واحدة في تمريرنا مرشحا للرئاسة ولن نقوم بذلك مجددا".

واوضح بان حزب الله يصر على عدم وقف إطلاق النار قبل وقفها في غزة، وحساباته ليست لبنانية ولها علاقة بإيران. ورأى بانه يجب على حزب الله الانسحاب من الحدود في الجنوب وأن يحل محله الجيش اللبناني، واعتبر بان الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي لم يحقق شيئا أعاد التعاطف مع إسرائيل. واعلن بانه سنعقد في "معراب" مؤتمرا وطنيا جامعا لدعوة الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701. وشدد على ان وحدة الساحات التي دعا إليها محور المقاومة "مسرحية".